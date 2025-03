Falta de água afeta rotina de moradores de Viamão: "a gente não consegue tomar um banho"

Em meio à onda de calor que elevou a temperatura aos 34°C nesta terça-feira (4), parte da população de Viamão enfrenta dificuldades adicionais com a falta de água que afeta bairros do município . Moradores do bairro São Tomé relatam que os problemas de desabastecimento são crônicos e aumentaram durante o feriadão de carnaval .

A Corsan afirma que a interrupção no fornecimento, que afeta 16 bairros desde sexta-feira (28), começou devido a uma falha eletromecânica e se estendeu em razão do baixo nível dos reservatórios . A previsão é de que na noite desta terça o abastecimento seja normalizado.

No São Tomé, residências sem caixas d'água dependem do fornecimento contínuo, o que torna incertas atividades rotineiras como tomar banho, regar plantas e lavar roupas .

— Desde sexta à noite a água foi embora. Retornou por volta das 22h no domingo e já foi de novo. No fim de semana ela custa muito a vir — relatou.

De acordo com ele, as dificuldades de abastecimento são permanentes na região:

Vizinho de Carlos, o assistente administrativo Vitor Hugo Camargo afirma que o desabastecimento é crônico após as 18h e a água só retorna às torneiras no dia seguinte, pela manhã:

Investimentos

No caso deste final de semana, o executivo disse que houve um problema na telemetria que transmite o nível do reservatório para o centro de operações da Corsan. Como consequência, o sistema de bombeamento foi paralisado. Depois disso, os reservatórios tiveram dificuldade de retomar o nível em razão da quantidade do uso em razão do calor elevado.