Manifestação bloqueia rua na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Grupo bloqueou a Rua Lima e Silva entre a Rua Sarmento Leite e a Avenida Loureiro da Silva. Lucas Abati / Agencia RBS

A Rua Lima e Silva, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi totalmente bloqueada por manifestantes por volta das 18h20min desta terça-feira (4). O ato durou cerca de uma hora. O grupo se reuniu na quadra entre a Rua Sarmento Leite e a Avenida Loureiro da Silva.

Os manifestantes protestaram contra a proibição da realização de blocos de Carnaval no bairro e suposta truculência em abordagens policiais no bairro. No sábado (1º), a Brigada Militar e foliões entraram em confronto. Em nota, a corporação afirma que foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar os fatos (leia a íntegra ao fim da reportagem).

O ato foi convocado para as 17h, no Largo Zumbi dos Palmares. Depois, o grupo saiu em caminhada até o ponto onde ocorreu o bloqueio.

Proibição na Cidade Baixa

Para o Carnaval deste ano, a prefeitura de Porto Alegre proibiu atividades de rua na Cidade Baixa, acatando recomendação do Ministério Público (MP), que foi acionado após reuniões das associações de moradores e comerciantes do bairro com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).

A pasta repassou ao MP queixas da comunidade e parecer da Brigada Militar sobre segurança e perturbação do sossego na região.

Secretaria da Cultura defende a folia

A secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, defendeu nesta terça-feira (4) que a Cidade Baixa seja palco de eventos de Carnaval. A posição da secretária vai no sentido oposto da decisão da prefeitura.

Liliana diz não ter participado deste encontro e aponta que o tema foi tratado pela titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Rosani Alves Pereira. É esta a pasta que abarca as atividades do Escritório de Eventos de Porto Alegre, responsável por autorizar ou negar a realização de atividades festivas.

Carnaval fora de época

Neste ano, Porto Alegre ainda não deu a largada na programação oficial dos blocos de rua, e as saídas devem acontecer fora do período tradicional, segundo a prefeitura, entre outras razões pelo impacto da enchente do ano passado no orçamento municipal.

Segundo a prefeitura, foi necessário esperar o início do novo ano fiscal, com a definição dos recursos de 2025, para lançar o edital de financiamento dos eventos — que não aconteceu em tempo hábil para que as festividades ocorressem dentro dos dias tradicionais de folia.

De acordo com a gestão, contudo, nada impede a realização de eventos de rua por parte de iniciativas independentes durante o Carnaval — a única ressalva é de que não ocorram no bairro Cidade Baixa.

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar, através do 9º BPM, informa que na madrugada deste sábado (1º), no bairro Cidade Baixa, durante o transcorrer da Operação Carnaval, ocorreu uma desordem envolvendo diversas pessoas que estavam obstruindo a via, sendo necessária a intervenção dos policiais militares no local.