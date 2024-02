A demolição do Edifício Galeria XV de Novembro, prédio localizado no Centro Histórico de Porto Alegre que ficou conhecido como Esqueletão, passa por etapa de preparação para o início da remoção das estruturas em seus 19 andares. Nesta semana, ocorrem a instalação de telas para proteção — chamada de envelopamento no jargão de obras — e a colocação de bandejas coletoras de materiais diante das paredes externas da edificação. O projeto, que deve chegar em sua etapa crucial em maio, com uso de explosivos para destruição dos pavimentos inferiores, tem sua conclusão prevista para a metade do ano, ao custo de R$ 3,79 milhões.