Após cerca de 14 horas, bombeiros finalizam combate a incêndio em fábrica de alimentos em Cachoeirinha

Chamas afetaram um dos pavilhões situados em uma área de mais de 50 hectares. Divulgação / Coletivo Mato do Júlio

Após cerca de 14 horas, os bombeiros finalizaram, na noite deste sábado (22), o combate a um incêndio em uma fábrica de alimentos em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

As chamas atingiram parte do complexo da Ritter Alimentos, na Avenida Frederico Augusto Ritter. O incêndio havia sido controlado no meio da tarde e o rescaldo foi finalizado por volta das 21h. Até as 22h, não havia informações oficiais de feridos, segundo os bombeiros.

O fogo começou por volta das 7h em um dos pavilhões situados em uma área de mais de 50 hectares. No espaço queimado, são fabricados chocolates. Ainda durante a manhã, grandes colunas de fumaça eram vistas no céu da região.

Para combater o incêndio, o Corpo de Bombeiros teve de mobilizar cinco guarnições de quatro municípios da Grande Porto Alegre. Atuaram no local equipes de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre (Açorianos e Belém Novo). Dois caminhões-tanque abasteciam com água os veículos das guarnições. A Brigada Militar e duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estavam na fábrica durante a tarde deste sábado.

Um funcionário que estava no local inalou fumaça e precisou receber atendimento do Samu, mas passa bem. O fogo não se alastrou para a vila dos funcionários, que fica no terreno. Não houve feridos e as causas do incêndio ainda serão apuradas.

Fundada em 1919, a empresa conta com a maior linha de doces de frutas e geleias do país.

A reportagem de Zero Hora entrou em contato com representantes da Ritter Alimentos, mas a empresa não se manifestou até a publicação desta matéria.