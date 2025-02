Motociclista morre em colisão frontal contra carro em Alvorada

Um motociclista morreu em uma colisão frontal com um carro em Alvorada, na Região Metropolitana. O fato ocorreu no sábado (22), por volta das 21h30min, na Avenida Frederico Dihl, no bairro Bela Vista.

De acordo com o comandante do 24º Batalhão da Brigada Militar de Alvorada, Alexandro Goi, o motorista do carro foi levado ao Hospital de Alvorada com ferimentos graves. O homem que morreu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).