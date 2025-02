Bombeiros de quatro cidades seguem combate a incêndio em fábrica de alimentos em Cachoeirinha

Fundada em 1919, a empresa conta com a maior linha de doces de frutas e geleias do país.

Na parte da manhã, grandes colunas de fumaça podiam ser vistas no céu da região. Equipes do Corpo de Bombeiros de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Açorianos (Porto Alegre) e Belém Novo (também da Capital) trabalham para controlar as chamas. Dois caminhões-tanque abastecem com água os veículos das guarnições. A Brigada Militar e duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanecem na fábrica na tarde deste sábado.