Incêndio atinge fábrica de alimentos em Cachoeirinha

Um incêndio de grandes proporções atinge a fábrica Ritter Alimentos , em Cachoeirinha, na manhã deste sábado (22). O local fica Avenida Frederico Augusto Ritter, no distrito industrial do município.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem combatendo ao incêndio, e dois caminhões tanque garantem o abastecimento dos veículos das guarnições. Brigada Militar e duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local.