Duas pessoas morrem após colisão frontal entre carros na RS-040, em Viamão 

Acidente aconteceu por volta das 2h30 deste sábado (22). Jean Costa / Agência RBS

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois carros na RS-040, em Viamão, na madrugada deste sábado (22). As vítimas eram o motorista de um dos carros envolvidos e uma criança, de oito anos, que estava na carona do outro veículo.

O condutor foi identificado como Delmar José Recktenvald, de 60 anos. Ele estava em um Volkswagen Gol que atingiu um Peugeot 207 na altura da parada 66, antes do pedágio de Águas Claras, no quilômetro 17 da rodovia. A outra vítima foi identificada como Júlia Borba Ramos, que veio a óbito no Hospital de Viamão.

O caso foi registrado por volta 2h30, no sentido Capital-Litoral. O motorista do Gol vinha no sentido contrário e invadiu a pista, atingindo o veículo em que a menina estava. Os pais da criança e uma irmã estavam no outro veículo e foram encaminhadas para atendimento médico.

A reportagem de Zero Hora conversou com um familiar das vítimas, que confirmou que a mãe teve ferimentos leves. Ela está sendo atendida no Hospital de Viamão. Já o pai e a irmã de Júlia foram encaminhados, com ferimentos graves, para atendimento em um hospital da Capital.

No trecho em que houve o acidente, equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) coordenam o fluxo de veículos no momento. Equipes do Instituto Geral de Perícias (IGP) trabalham na apuração da dinâmica do ocorrido.