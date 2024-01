Moradores das torres nove e 10 do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, estão abrigados no salão de festa do espaço há 11 dias. As famílias — que totalizam 17 pessoas — recusaram a proposta da prefeitura de Porto Alegre de vagas em pousadas do município, a qual foi considerada inadequada pelos atingidos.