Identificada mulher que morreu atropelada por  micro-ônibus enquanto andava na calçada, em Sapucaia do Sul

Veículo invadiu pista de caminhada ao lado da via e atingiu duas mulheres. Brigada Militar / Divulgação

Foi identificada como Rosimeri Feiber, 50 anos, a mulher que morreu atropelada por um micro-ônibus na noite de quinta-feira (6), em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Ela caminhava na calçada da avenida Sapucaia, no centro da cidade, quando foi atingida pelo veículo.

Uma outra mulher, de 34 anos, também foi atingida. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul. Rosimeri acabou falecendo. A outra mulher, que não teve o nome divulgado, segue internada. Conforme o hospital, ela teve múltiplas fraturas e se encontra em situação estável.

O motorista do micro-ônibus, um homem de 54 anos, estava sozinho no veículo e alegou à polícia que teve um mal-estar momentos antes do acidente. Ele também ficou ferido. Foi feito o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele recebeu atendimento no hospital e foi liberado.

A 1° Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul vai investigar o caso. Conforme o delegado Gabriel Lourenço, a Polícia Civil já obteve imagens do momento exato do acidente, inclusive as feitas por um ciclista que passava pelo local , e que serão analisadas durante as investigações.

No vídeo, é possível ver algumas pessoas na pista de caminhada, do lado direito da avenida e o momento em que o micro-ônibus, que fazia o sentido Sapucaia-Esteio, começa sair da faixa de rodagem, subir na calçada e atingir as duas mulheres.

O delegado afirmou, também, que outras diligências estão em andamento para determinar as circunstâncias e responsabilidades. O motorista ainda será ouvido formalmente.

O micro-ônibus foi recolhido para o depósito e passará por perícia. A empresa TurisSilva se manifestou por nota, dizendo estar ciente do incidente e que está a disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A empresa também disse que se solidariza com as vítimas e prestar assistência ao funcionário envolvido.

Nota da Turis Silva

"Comunicamos que tivemos ciência do trágico acidente envolvendo veículo de nossa frota junto a Av. Sapucaia em Sapucaia do Sul. A Turis Silva está avaliando todas as circunstâncias que envolveram o mesmo, para poder agir de forma correta, transparente e nos estritos termos da legislação vigente. Estamos à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos para nos solidarizar e prestar assistência ao funcionário tão vítima acidental de mal súbito investigado no momento, bem como as vítimas atingidas externamente ao veículo junto as suas famílias neste difícil momento.

Sem mais por ora,