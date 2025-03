Mulher morre após ser atropelada por ônibus em Sapucaia do Sul

Ônibus invadiu pista de caminhada ao lado da via e atingiu duas mulheres. Brigada Militar / Divulgação

Uma mulher de 50 anos morreu na noite desta quinta-feira (6) após ser atropelada por um ônibus em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Outra vítima foi socorrida e tem quadro estável. O motorista afirma que teve mal súbito.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a ocorrência aconteceu por volta das 20h, na Avenida Sapucaia, na região central da cidade.

Testemunhas relataram aos policiais militares que o ônibus transitava sentido Sapucaia do Sul-Esteio quando acabou invadindo a pista de caminhada que fica ao lado da via e atropelou as duas mulheres.

Veja o momento do atropelamento

Uma das vítimas, de 34 anos, foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela apresenta estado estável.

A outra, de 50 anos, ficou presa embaixo do ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros auxiliaram na retirada da vítima do local. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas, mas não sobreviveu.

A Turis Silva, responsável pelo ônibus, emitiu nota em que afirma estar avaliando as circunstâncias do acidente e que está "à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários". A empresa ainda informou que presta assistência ao funcionário e se solidariza com as vítimas.

Mal súbito

Conforme a BM, o motorista do ônibus informou que perdeu o controle do veículo depois de sofrer um mal súbito. O homem, de 54 anos, também foi atendido pelo Samu. A Polícia Civil deve investigar o caso.

O que diz a empresa do ônibus

Comunicamos que tivemos ciência do trágico acidente envolvendo veículo de nossa frota junto a Av. Sapucaia em Sapucaia do Sul. A Turis Silva está avaliando todas as circunstâncias que envolveram o mesmo, para poder agir de forma correta, transparente e nos estritos termos da legislação vigente. Estamos à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos para nos solidarizar e prestar assistência ao funcionário tão vítima acidental de mal súbito investigado no momento, bem como as vítimas atingidas externamente ao veículo junto as suas famílias neste difícil momento.