Taxistas cobram 10% de aumento na tarifa em Porto Alegre

"A cada dia que passa é um prejuízo irreparável à categoria, a qual vem cobrando o sindicato e exigindo uma resposta", diz trecho do documento assinado pelo presidente da categoria, Luiz Nozari.

A bandeirada inicial custa hoje R$ 6,26. O quilômetro rodado em bandeira 1 custa R$ 3,13. O valor da bandeira 2, das 20h até as 6h, é de R$ 4,06 - mesmo valor aos sábados, a partir das 15h, e durante o dia inteiro nos domingos e feriados.

Em 2023, a forma como os aumentos são concedidos foi modificada. Após aprovação de um projeto na Câmara de Vereadores, o reajuste da bandeirada deveria ser anual, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).