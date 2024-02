Ficou para a terça-feira (23) a previsão para o restabelecimento total de energia elétrica na área de concessão da CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul. A estimativa é do presidente da concessionária, Riberto Barbanera, divulgada em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (22), na sede da empresa, na zona norte da Capital. O levantamento mais recente apontava que ainda existem 7,1 mil clientes sem luz.