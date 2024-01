Na entrevista que concedeu ao colunista Rodrigo Lopes, o presidente da CEEE Equatorial, principal fornecedora de energia elétrica para Porto Alegre e outras cidades da Região Metropolitana, defendeu-se das acusações de falta de acesso do público aos operadores do serviço e devolveu uma crítica velada ao prefeito Sebastião Melo, que se queixou publicamente dessa dificuldade. Na visão do senhor Riberto Barbanera, a prefeitura da Capital não está cumprindo adequadamente sua atribuição de cuidar da arborização da cidade – segundo ele, a principal causa dos danos à rede elétrica quando ocorre uma tempestade. O grande número de árvores caídas e as dificuldades da prefeitura para removê-las, a ponto de o prefeito ter solicitado o empréstimo de motosserras à população, dão consistência à crítica do executivo da concessionária.