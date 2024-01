Entre o fim da tarde e o início da noite desta terça-feira (30), moradores e trabalhadores de 11 bairros da zona leste de Porto Alegre, que compõem a Região de Planejamento 7, escolheram quem vai representá-los no Conselho do Plano Diretor no biênio 2024/2025. Com 536 votos (55,6%), Lirian Karine Schultz Nachtigall, membro da Chapa 2, foi eleita para o órgão que debate regras de desenvolvimento e construção na cidade.