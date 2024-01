A mobilização comunitária e política percebida na terça-feira (9), durante da votação para escolha de integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), pela Região do Centro Histórico, repetiu-se nesta quinta (11), durante a sessão eleitoral para definição de representante pela Região do 4º Distrito. A conselheira eleita é Vannesa Gomes, que obteve 560 votos, o que corresponde a 68,13 % dos 832 eleitores participantes.