A revitalização do lago do Parque Moinhos de Vento devolverá beleza e proporcionará condições para a manutenção de um elemento incomum nos cenários urbanos. O Parcão, como é chamado afetuosamente pelos porto-alegrenses, tem em seu lago um refúgio natural transformado em habitat para centenas de exemplares da fauna silvestre e exótica. A previsão de entrega do espaço foi transferida de dezembro do ano passado para fevereiro.