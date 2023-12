As duas usinas responsáveis pela produção de asfalto em Porto Alegre passarão a operar, em 2024, com energia limpa. A previsão da prefeitura é de que a instalação localizada no bairro Sarandi, na Zona Norte, passe pela transição energética em março, enquanto a que fica na Restinga, na Zona Sul, seja beneficiada no mês de julho.