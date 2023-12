No cotidiano, um crime doloso, uma busca e apreensão ou uma intimação judicial são sinônimos de problemas com a Justiça. Mas em Porto Alegre há um lugar em que a única dor de cabeça que essas palavras podem causar ocorre em caso de excesso no consumo, embora ninguém vá te julgar ou te prender por isso. Isso porque no Habeas Corpus, novo bar temático da Capital, todos os drinks e refeições têm nomes relacionados a termos usados na área jurídica.