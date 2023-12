Os dois lagos do espelho d'água do Largo dos Açorianos, em Porto Alegre, estão sendo esvaziados para passar por manutenção. Os processos utilizados incluem sucção e bombeamento, e o serviço começou em 21 de novembro com previsão de ser concluído em 15 de janeiro. Porém, o trabalho precisa ser interrompido em alguns momentos em função da chuva.