A semana de calor extremo em Porto Alegre e a proximidade do verão trazem à tona problema crônico em regiões periféricas da Capital: a falta de água. Localidades têm a situação agravada no período mais quente no ano, quando a demanda pelo serviço e o consumo aumentam. Apesar da previsão de um verão mais chuvoso do que nos últimos anos, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) afirma que há, sim, risco de desabastecimento.