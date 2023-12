Com previsão de temperaturas acima dos 40ºC, cidades gaúchas poderão superar marcas recordes no final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a onda de calor até domingo (17). Considerando as estações meteorológicas oficiais, a temperatura mais alta já registrada no Estado é de Uruguaiana. Em Porto Alegre, o recorde é de 1943.