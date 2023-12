A sexta-feira (15) será mais um dia de calor e instabilidade no Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, pancadas de chuva forte, com raios e trovoadas, são esperadas em quase todo território gaúcho. A exceção é o Noroeste, onde o tempo fica estável. Na Região Metropolitana, a chuva aparece de maneira isolada. Não há, no entanto, queda das temperaturas após as pancadas.