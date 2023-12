A expectativa de que o fenômeno climático El Niño atinja seu pico no primeiro semestre de 2024 acende um alerta sobre a possibilidade de Porto Alegre voltar a enfrentar novas cheias do Guaíba. O Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) garante que mais de R$ 168 milhões serão investidos em melhorias do sistema de proteção contra inundações no ano que vem, entretanto, no orçamento encaminhado para análise e votação na Câmara de Vereadores, o valor apresentado é de R$ 4 mil.