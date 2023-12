Uma obra que poderia solucionar o problema crônico das enchentes em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, ainda está longe de ser concretizada. O projeto milionário de um dique para conter as cheias completou, nesta quinta-feira (14), um ano parado sob análise da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), órgão responsável pela elaboração e coordenação de projetos urbanos no Rio Grande do Sul.