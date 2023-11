A segunda edição do Sunset Games nas quadras do trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, vai mobilizar centenas de atletas e admiradores do cross training, modalidade que se popularizou nos últimos anos no Brasil e no mundo. O evento está marcado para o próximo final de semana, com atividades começando na noite de sexta-feira (10) e terminando no domingo (12), somando mais de 50 horas de prática esportiva.