As obras que transformarão o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, em um espaço de cultura a ser aproveitado durante todos os meses do ano seguem avançando, agora com um detalhe importante. A concessionária GAM3 Parks definiu qual será o primeiro piquete fixo, que permanecerá aberto para além do mês de setembro, como uma forma de expor a tradição gaúcha a visitantes de fora do Estado.