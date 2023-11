Símbolos de arte urbana em Porto Alegre, nove mosaicos com o rosto da Mona Lisa, obra mais famosa de Leonardo da Vinci, foram furtados. Ainda não se sabe quem os levou, muito menos o paradeiro deles, já que o monitoramento por câmeras em tempo real não registrou nenhuma imagem. A artista Sílvia Marcon, gaúcha radicada em São Paulo que doou as obras de arte para espaços públicos do cotidiano porto-alegrense, quer que a Polícia Civil investigue o sumiço.