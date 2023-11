Chegar à Capital pela Avenida Castello Branco exige paciência dos motoristas. O congestionamento nesta terça-feira (21) está acima do normal em função do fechamento da Avenida João Moreira Maciel, tomada pela água do Jacuí depois que a comporta localizada no Quarto Distrito cedeu à pressão da água. Os veículos não podem seguir por essa via paralela para chegar ao Centro. A Rua Voluntários da Pátria, que era outra opção, também está fechada pelo alagamento.