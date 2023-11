A instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21), com previsão de pancadas de chuva em todas as regiões, intercalando com períodos de céu aberto. Isso ocorre devido à baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai, que atua em todo o Estado devido à influência do fenômeno El Niño, combinado com a circulação de vento úmido. Não se descarta a possibilidade de temporais.