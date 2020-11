"Gaúcha Atualidade" Marchezan admite rever aumento do IPTU se for "desejo dos candidatos que ganharam na urna" Prefeito afirmou que vai questionar Sebastião Melo e Manuela D'Ávila sobre o tema e, se for o caso, já encaminhar projetos. Ele ressaltou, contudo, que "qualquer benefício dado agora será para os grandes"