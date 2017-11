Um vazamento na Rua General João Telles, próximo ao número 324, no bairro Bom Fim , em Porto Alegre , está prejudicando comerciantes da região, pedestres e ciclistas que transitam pela via. Segundo um comerciante, a situação já dura anos.

—Nos últimos tempos, o problema se agravou. Há três meses, a prefeitura veio e desentupiu. Mas, no outro dia, o vazamento já estava ocorrendo novamente — explica Marcio Dexheimer.

Usuários do aplicativo Pelas Ruas relatam que no bairro há muitas pessoas idosas, o que faz com que o vazamento se torne um perigo.