Buracos na calçada da Avenida José Gertum, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, se tornaram um problema corriqueiro de acordo com moradores da região. No mês passado, a reportagem de GaúchaZH mostrou um buraco aberto pela terceira vez no local. Nesta semana, usuários do aplicativo Pelas Ruas relataram que um novo problema surgiu na via.