Os vereadores de Porto Alegre aprovaram, nesta quarta-feira (1º), o requerimento de urgência para o projeto do Executivo que altera a composição salarial dos servidores . A base do governo chegou a retirar o quórum da sessão ordinária, mas foi vencida pela oposição, que garantiu a abertura de uma sessão extraordinária, na qual foi apreciado o documento.

De acordo com o vice-prefeito, Gustavo Paim, a intenção do governo era colocar em votação a matéria apenas em dezembro.

— Queremos fazer um amplo debate sobre as matérias neste mês de novembro, para desmistificar os itens do projeto — disse em entrevista pela manhã, depois da reunião do Grupo de Trabalho (GT) que discutiu as alterações no plano de carreira do funcionalismo porto-alegrense.