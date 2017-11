Com propostas que alteram a composição salarial dos servidores de Porto Alegre em tramitação na Câmara Municipal, a prefeitura iniciou, nesta quarta-feira (1°), as reuniões do Grupo de Trabalho (GT) criado para debater essas mudanças . Contrário às modificações, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) promoveu um ato em frente ao Paço Municipal, onde ocorria o encontro.

A reunião não teve representantes do sindicato — a condição para que municipários participassem do GT era ter encerrado a greve, que já chega ao seu 28º dia .

Comandado pelo vice-prefeito, Gustavo Paim, o encontro contou com a presença de vereadores e integrantes de secretarias, além do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Na Câmara, também há um projeto em análise sobre a possibilidade de concessões na área de esgoto.

O prefeito Nelson Marchezan não participou da reunião. Ele embarcou para Lima, no Peru, na manhã desta quarta, a convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina para participar de painel na conferência Cidades com Futuro. Ele retorna a Porto Alegre no sábado (4).

Um dos itens criticados pelos servidores é a alteração na licença prêmio, além da troca dos triênios por quinquênios.

Conforme Paim, a prefeitura sugeriu aos vereadores que ambos os projetos sejam discutidos durante este mês e colocados em votação no mês de dezembro.

— Estamos abertos ao diálogo e a sanar as dúvidas dos parlamentares — garante.