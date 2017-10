Os servidores de Porto Alegre em greve rejeitaram a proposta feita pelo prefeito Nelson Marchezan e decidiram manter a paralisação iniciada há 20 dias. A decisão ocorreu em assembleia geral nesta terça-feira (24), na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia.

Na segunda-feira (23), a prefeitura cedeu e decidiu rediscutir os projetos contestados por servidores. Uma proposta de acordo foi firmada em reunião no Paço Municipal. No encontro _ para buscar o fim da greve _ também ficou definido que as propostas não serão votadas nos próximos 40 dias.