No dia seguinte à reunião entre o prefeito Nelson Marchezan e representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), os servidores em greve se reúnem em assembleia geral para decidir se continuam ou encerram a paralisação iniciada há 20 dias. A assembleia da tarde desta terça-feira (24) ocorre na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia.