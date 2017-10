A greve dos municipários de Porto Alegre, que já dura 26 dias, continuará. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada nesta segunda-feira (30), na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia.

Nem uma nova manifestação do prefeito Nelson Marchezan garantindo a participação do Sindicato dos Municipários (Simpa) no grupo de trabalho para discutir os quatro projetos e a suspensão da propostas criticadas pela categoria foi suficiente para mudar a posição dos municipários. Há uma assembleia marcada para o dia 7, às 14h, mas que pode ser antecipada em caso de proposta da administração municipal.