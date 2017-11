As obras na orla do Guaíba devem ser concluídas apenas em fevereiro de 2018. Pelo menos este é o novo prazo que a prefeitura estima para encerrar o contrato com o consórcio Orla Mais, formado pelas empresas Procon, Sadenco e SH Estruturas Metálicas. O vínculo foi prorrogado por mais 4 meses – a construção deveria terminar no fim de 2016, mas a conclusão vem sendo adiada repetidamente.