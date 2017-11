Um caminhão tombou, na manhã deste sábado (4), na chegada a Porto Alegre pela Freeway, na altura da BR-116. O veículo, carregado com lixo virou na alça de acesso à BR-290, sentido Interior-Capital. A via permaneceu bloqueada até as 18h para a retirada da carga, que era levada de Canoas para Butiá. Inicialmente, pensava-se que o veículo carregava lixo hospitalar — após análise de técnicos da Fepam, foi constatado que eram descartes comuns.