A música que marcou gerações de torcedores de Imperadores do Samba e Bambas da Orgia agora dá nome a uma apresentação inédita nesta terça-feira (31), no Teatro Renascença, em Porto Alegre. No show, chamado Só tem um problema nesse amor, a velha guarda das duas escolas de samba deixa a rivalidade de lado e divide o mesmo palco.

A música chamada Caso de Amor, escrita por Edson Vieira no início da década de 1990, conta a história de um amor (quase) perfeito — só havia um problema entre o casal: um deles é Bambas, o outro é Imperadores. A composição se tornou sucesso e foi reproduzida por diversos cantores do Carnaval porto-alegrense, mas foi na voz de Carlos Medina (1947-2011) — intérprete da Imperadores em 15 carnavais e dos Bambas em dois — que se tornou marcante.

A idealização e produção do show é de Nilton Pereira. Ele esteve à frente da bateria dos Bambas por mais de 15 anos e é um dos ensaiadores mais antigos e de maior reconhecimento no Carnaval da cidade. Conhecido entre os carnavalescos por Mestre Nilton — título que recebeu do público após ter alcançado nota máxima junto à bateria por oito anos consecutivos —, ele criou há três anos a Velha Guarda da Bateria dos Bambas da Orgia. O grupo é formado por ritmistas que tocaram na escola na época em que os ensaios eram realizados no Força e Luz, local alugado como sede da azul e branco entre o final da década 1970 e início da década de 1990.

Graças ao projeto, antigos ritmistas dos Bambas que não faziam mais parte da bateria oficial puderam voltar a tocar. A Velha Guarda da Bateria se tornou um sucesso entre as demais agremiações e passou a ser convidada para diversas apresentações. Com tamanha repercussão, um ano depois, surgiu a ideia de complementar o grupo com a criação da Velha Guarda Musical, composta por voz, cavaco e violão. O êxito, segundo Nilton, se deve à grande amizade que já existia entre os componentes.

A maior parte do grupo tem mais de 60 anos. Conforme Nilton, são pessoas que já fizeram muito pela escola, até tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar a entidade. Mesmo assim, por vezes, foram tratados com alguma indiferença ou excluídos de determinadas atividades por serem veteranos.

— O projeto foi como reacender um braseiro. O pessoal está com a autoestima lá em cima. Tem um caso bem especial de um integrante que tinha perdido a esposa e logo depois perdeu a filha. Quando surgiu o projeto da Velha Guarda da Bateria, ele não queria participar, mas acabou indo por insistência dos amigos. Há pouco tempo, ele nos revelou que foi a convivência com o grupo que o tirou da tristeza — relata Nilton.

A Velha Guarda da Bateria já realizou dois grandes shows: em 2015 e em 2016, ambos no Teatro Renascença. Em 2017, a intenção era surpreender, então, surgiu a ideia de unir as duas grandes rivais do Carnaval da Capital.

— A ideia de fazer um show com as duas escolas surgiu de um lampejo despretensioso. Quando falei para a Velha Guarda dos Bambas, alguns ficaram receosos, o que é normal dentro da rivalidade que existe entre as duas escolas, mas a maioria gostou. Com os encontros, a certeza de que daria certo foi crescendo, e a relação entre os grupos foi amadurecendo. Fizemos os primeiros ensaios separados e, quando unimos os dois grupos, a afinidade foi maravilhosa — conta Nilton.

Rodrigo Costa, presidente da Imperadores do Samba, relata que sempre foi a favor da união de Bambas e Imperadores em função da tradição e representatividade das duas escolas, mas que nunca conseguiu ter um retorno disso na mesma proporção.

Projeto valoriza membros antigos

Para Rodrigo, a melhor coisa do projeto é privilegiar os componentes mais antigos da escola, para mostrar que é preciso valorizá-los. E que é assim, com união, que se faz Carnaval. Além disso, ele conta que a proposta veio ao encontro do trabalho de valorização que ele tem procurado fazer com o grupo.

Ademira da Silva, 69 anos, é componente da Velha Guarda da vermelho e branco. Ela está tão feliz com o companheirismo do grupo que não sabe o que vai fazer quando os ensaios acabarem.

— Estou me sentindo valorizada, não quero que termine — diz, aos risos.

Mas os benefícios dessa união vão além da questão musical e carnavalesca. Silvio Luiz Garcias, 65 anos, integrante da Velha Guarda da Imperadores, afirma que os ensaios para a apresentação ocupam muito mais do que tempo.

— Os encontros preenchem lacunas que antes eram ocupadas por problemas. Agora, temos um dia da semana só para nos divertirmos. Além disso, o projeto reavivou nossa autoestima. Ficamos velhos e passamos a ser vistos como inúteis, somos preteridos. Agora, estamos nos sentindo importantes. A música tem uma vibração muito positiva. Nos ensaios, cantamos e damos muita risada. É muito saudável — conta Silvio.

A coordenadora da ala de baianas e integrante da Velha Guarda dos Bambas Neuza Moraes diz que o sentimento mais importante que se formou no grupo é o de igualdade.

— Criamos uma amizade que fez a rivalidade ficar em segundo plano. Hoje, nos abraçamos e convivemos sem nenhuma diferença — afirma Neuza.

Claudio Vieira, 81 anos, é a voz oficial da Velha Guarda Musical dos Bambas da Orgia. Apelidado carinhosamente por Nilton de "carro-chefe", ele já foi presidente, atuou em diversos cargos e é um dos mais antigos componentes da azul e branco. E se depender dele, a parceria será duradoura.

— A rivalidade é só no desfile. Agora, o clima é de confraternização — afirma.

Sobre a possibilidade de continuidade, Nilton afirma que ela existe.

— O pessoal tem demonstrado vontade de seguir com o projeto. O fato de todos estarem felizes mostra que é possível esse convívio, pois mais do que rivalidade, há respeito e prazer em fazer as coisas juntos — afirma o mestre.

Mas ele confessa que, mesmo assim, sempre rola uma "corneta":

— Se alguém erra, o outro grupo já faz piada e vira uma diversão só. Nos ensaios, cada escola fica de um lado, mas na hora das fotos eles gostam mesmo é de se misturar. Estou muito satisfeito de isso ter dado tão certo, tudo foi acontecendo de forma muito espontânea, então, naturalmente, da união da velha guarda das duas escolas, vai permanecer o projeto Só tem um problema nesse amor.





Serviço

Velha Guarda Musical de Bambas da Orgia e Imperadores do Samba apresenta o show Só tem um problema nesse amor.

Data: 31 de outubro, às 21h

Local: Teatro Renascença (Avenida Erico Verissimo, 307, Porto Alegre)

Ingressos: dois quilos de alimento não perecível

O teatro dispõe de 284 lugares, e os ingressos serão disponibilizados mediante a retirada de senhas distribuídas uma hora antes do início do show.

