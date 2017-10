A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre visitou, nesta quarta-feira (25), as dependências do Hospital Beneficência Portuguesa , em Porto Alegre. Os vereadores André Carús (PMDB) e Fernanda Melchionna (PSOL) verificaram a situação da casa de saúde e ouviram relatos dos funcionários, que estão há quatro meses sem receber seus salários.

Diante das condições do local e das denúncias dos servidores, os parlamentares marcaram uma reunião para 21 de novembro, na Câmara, com o objetivo de mediar uma solução para o Beneficência Portuguesa. Estão convidados os sindicatos, os trabalhadores e os funcionários demitidos da instituição.

Envolvido em uma crise financeira que reduziu de forma drástica o atendimento a pacientes, o hospital é alvo de denúncias também na ordem sanitária. Funcionários da casa de saúde _ que decidiram paralisar as atividades por 72 horas a partir do dia 30 _ reclamam de falta de higienização e limpeza até mesmo nos blocos cirúrgicos.

Nesta semana, o Ministério Público (MP) encaminhou solicitação para que uma nova vistoria seja feita na casa de saúde, até sexta-feira (27), pela Central de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS).