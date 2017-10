Envolvido em uma crise financeira que reduziu de forma drástica o atendimento , o Hospital Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre, é alvo de denúncias em relação a condições sanitárias. Funcionários da casa de saúde – que decidiram paralisar as atividades por 72 horas, a partir do dia 30, pelo atraso de três meses no pagamento dos salários – reclamam de falta de higienização e limpeza até nos blocos cirúrgicos.

Afastada do trabalho por problema de saúde há mais de um mês, a funcionária Andreia dos Santos Pedron, 45 anos, reclama da precariedade do local. Ela – que atuava no bloco cirúrgico do Beneficência no período da noite – garante que contraiu uma bactéria dentro do hospital devido às más condições, o que a obrigou a se ausentar das funções e ingressar no INSS.