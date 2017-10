Há três meses sem receber salários e sem previsão de quando terão o dinheiro depositado nas contas, funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre, decidiram paralisar as atividades por 72 horas a partir do dia 30.

A suspensão dos serviços foi confirmada em assembleia, nesta sexta-feira (20), realizada pelos sindicatos dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sidisaúde-RS) e dos Enfermeiros do Estado (Sergs).

Todos os profissionais que participaram da reunião aprovaram a greve de três dias, além de um ato na próxima quarta-feira (25), quando a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal tem visita marcada no hospital.

Em contato com o GaúchaZH, José Antônio Pereira de Souza, presidente da casa de saúde, afirmou que aguarda a definição do empréstimo bancário solicitado pelo hospital para se manifestar oficialmente.

O Beneficência busca, desde agosto, um financiamento de R$ 14 milhões junto à Caixa Econômica Federal para reestruturar as finanças da instituição. Os funcionários reclamam do atraso nos salários e da falta de insumos básicos como remédios e, até mesmo, papel higiênico.

Andreia dos Santos Pedron, 45 anos, que trabalha a mais de um ano no hospital, relata o descaso com os funcionários.