STF nega pedido da defesa de Bolsonaro para que advogado de Mauro Cid fosse ouvido antes

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou por unanimidade um pedido do advogado Celso Vilardi, que representa Jair Bolsonaro (PL), para que a defesa do coronel Mauro Cid fosse ouvida antes do que as demais no julgamento da denúncia de tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente e sete de seus aliados. A Casa iniciou o julgamento na manhã desta terça-feira (25).