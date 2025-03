Olívio Dutra recebe alta após cirurgia de emergência em Porto Alegre

Olívio Dutra foi governador do Rio Grande do Sul entre 1999 e 2002.

O ex-governador Olívio Dutra, 83 anos, recebeu alta do Hospital Nora Teixeira, de Porto Alegre, no início da tarde desta sexta-feira (21).

Na quarta-feira (19), ele foi submetido a uma angioplastia de emergência após descobrir artérias coronárias com calcificação em um exame de rotina no serviço especializado do hospital, na segunda-feira (17).