Situação do chefe de polícia do RS ficou insustentável e ele deve ser substituído

O pedido da delegada Cristine Ramos para deixar o cargo de diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher fez a crise na Polícia Civil subir mais um degrau e deve resultar na substituição do chefe de polícia do RS , delegado Fernando Sodré.

A cobrança foi testemunhada pelo jornalista Carlos Rollsing, do GDI, e relatada em GZH. Pouco antes, Sodré havia dito no Gaúcha Atualidade que esse número era impreciso, porque não se sabia quais as causas reais da desistência.

Depois da carraspana pública, Sodré se reuniu a portas fechadas com as delegadas Cristiane e Carolina e teria sido ainda mais duro, ação classificada na polícia como assédio moral. Depois desse episódio multiplicaram-se as reclamações contra Sodré, em contatos diretos de policiais com a imprensa, nos grupos de WhatsApp da Polícia Civil e na Associação dos Delegados de Polícia (Asdep).