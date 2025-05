Devassa no INSS não pode poupar amigos do governo

INSS acerta ao suspender novos descontos em folha, seja de contribuições, seja de empréstimos consignado. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil/Divulgação

Para que o escândalo do INSS não deságue no lago da impunidade, como tantos outros ao longo da história, é preciso que se use o pente-fino como uma mãe faz na cabeça do filho à procura de lêndeas e piolhos. A comparação é desagradável, como convém com quem se apropria do dinheiro alheio.

O pente-fino precisa capturar os piolhos grandes, médios, pequenos e os que ainda estavam na casca no INSS e nas entidades que se aproveitaram da inocência ou da ignorância de aposentados e pensionistas.

A devassa não pode deixar de fora da investigação um sindicato que tem entre seus dirigentes um irmão do presidente Lula, o Frei Chico (que não é frei e não se chama Francisco). Todas as entidades que lesaram segurados do INSS precisam ser investigadas e seus responsáveis, punidos.

Frei Chico, apelido de José Ferreira da Silva, não pode ser penalizado por ser irmão do presidente, mas, pelo mesmo motivo, também não deve ser poupado. Se a PF encontrar suas digitais na fraude, que seja tratado como qualquer outra pessoa em situação semelhante.

Já caíram o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e o presidente do INSS por ele escolhido, Alessandro Stefanutto. Está claro que havia cumplicidade de servidores do INSS, seja vendendo informações de segurados para financeiras que os atormentam oferecendo empréstimos consignados, seja aceitando listas de segurados sem comprovação de que autorizaram o desconto, seja credenciando entidades de fachada, que não teriam legitimidade para cobrar qualquer tipo de contribuição.

O novo presidente do INSS acerta ao suspender novos descontos em folha, seja de contribuições, seja de empréstimos consignados. Vai doer para quem está sem dinheiro, precisando de um empréstimo, mas é uma medida necessária para extirpar o tumor que invadiu as células do INSS.

O consignado foi criado com o objetivo de baratear os juros, com risco de inadimplência próximo de zero, já que as prestações são descontadas direto na fonte pagadora. Só que isso não aconteceu. Ainda hoje, há financeiras cobrando absurdos 10,5% ao mês — pouco menos do que a taxa Selic anual. Os abusos praticados por bancos e financeiras também não podem ficar impunes.

A Polícia Federal tem competência e autonomia para ir fundo na investigação, que abrange o período de 2019 a 2023. Precisa mergulhar na gênese da criação dessas entidades que oferecem serviços que não entregam e cobram taxas sem autorização.