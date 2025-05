Leite assina ficha de filiação ao PSD nesta sexta-feira, em São Paulo  

Governador deixará o PSDB, legenda a qual está filiado desde os 16 anos. Vitor Rosa / Divulgação

Será nesta sexta-feira (9), em São Paulo, o ato de filiação do governador Eduardo Leite ao PSD. Leite combinou com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que formalizará a entrada na legenda antes de embarcar para a viagem a Nova York.

Leite assinará ficha às 15h, no gabinete da direção nacional do PSD, no Bairro Bela Vista.

A decisão de ingressar no partido de Kassab está tomada há mais de um mês, mas Leite quis esperar que se encerrassem as negociações entre PSDB e Podemos, que decidiram se unir, para anunciar seu destino.

Na noite de quarta-feira (7), o governador se reuniu por videoconferência com prefeitos tucanos, indicou que a migração era iminente e convidou os aliados para acompanhá-lo.

Desde 2021, Kassab tenta levar o governador gaúcho para o PSD.

Em 2022, quando Leite perdeu a prévia para João Doria, Kassab o convidou para se filiar, com a possibilidade de concorrer a presidente, mas ele preferiu continuar no PSDB.

Agora, Leite chega ao PSD como pré-candidato a presidente, mas sem garantia de que disputará a eleição. O PSD já tem Ratinho Júnior como pré-candidato e a ideia de Kassab é manter os dois sob os holofotes para, em 2026, avaliar qual será o mais viável ou se o partido optará por negociar a vaga de vice de outro candidato.

Com esse movimento, Leite passará a figurar em todas as pesquisas de opinião como pré-candidato e se apresentará ao país como uma opção entre o petismo e o bolsonarismo, que hoje dominam o cenário.

Nos bastidores, a avaliação é de que Leite só tem chance de sair candidato se provar que é mais competitivo do que Ratinho e se o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) não concorrer ao Planalto.

Despedida do PSDB

Leite se filiou ao PSDB aos 16 anos. Pelo partido, se elegeu vereador e prefeito de Pelotas e duas vezes governador do Estado, em 2018 e em 2022.

O governador divulgou nesta quinta uma nota confirmando a desfiliação.

Leia a íntegra:

"Nota aos Tucanos e à Sociedade Brasileira

Depois de 24 anos de filiação ininterrupta ao PSDB — meu único partido até aqui — comunico, com o coração cheio de gratidão, minha desfiliação da legenda.

Não foi uma decisão simples. O PSDB me acolheu ainda jovem, me formou politicamente e me proporcionou viver experiências únicas, que levo comigo com orgulho e responsabilidade. Foi neste partido que aprendi a fazer política com seriedade, com responsabilidade fiscal, sensibilidade social e foco na transformação concreta da vida das pessoas — especialmente daquelas que mais precisam do poder público.

Ao longo dessas mais de duas décadas, estive ao lado de tucanos e tucanas com quem compartilhei sonhos, projetos e lutas. Aprendi com grandes lideranças, e me inspiro até hoje no exemplo de estadistas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja visão moderna de gestão pública e compromisso com a democracia marcaram profundamente a minha formação e a minha atuação política.

Minha saída não é um rompimento com esses valores. Ao contrário, sigo guiado por eles.

As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos. Caminhos que percorro com a mesma convicção de sempre: a de trabalhar por um país mais justo, mais eficiente, mais equilibrado e mais comprometido com o futuro.

Mesmo fora do PSDB, continuo ao lado de todos os tucanos que, como eu, acreditam na política como instrumento de transformação da realidade e na construção de um Brasil melhor. Tenho certeza de que continuaremos caminhando na mesma direção, impulsionados por uma visão de país que valoriza o diálogo, o equilíbrio, a responsabilidade e a justiça social.

Aos amigos e amigas do PSDB, meu muito obrigado por tudo. Levo comigo os princípios, os aprendizados e, acima de tudo, o respeito e a admiração por todos que fizeram e fazem esse partido ser o que é. O tempo que passamos juntos não se desfaz com esta desfiliação: ele permanece como parte da história que seguimos construindo — agora, talvez por caminhos diferentes, mas olhando para o mesmo horizonte. O próprio PSDB vive um novo momento, refletindo sobre seus rumos e discutindo uma possível fusão com o Podemos. Desejo muito sucesso a essa trajetória e a todos os que a integram. Que seja um caminho exitoso, porque o Brasil continuará precisando de todos nós — com nossas ideias, nossa responsabilidade e nosso compromisso com o futuro.