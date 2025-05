Governo do Estado vai licitar estudo e anteprojeto do acesso ao aeroporto de Vila Oliva de forma conjunta

Trajeto definitivo do acesso vai depender do resultado do estudo de viabilidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado informou nesta quinta-feira (08) que mudou a estratégia para tirar do papel o projeto da RS-466, que vai ligar o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, à Região das Hortênsias. A pasta já tentou realizar duas licitações para contratação do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), mas em ambas a empresa vencedora não atendeu aos requisitos técnicos exigidos.

Agora, a secretaria decidiu contratar o estudo e o anteprojeto da obra de maneira conjunta, "para dar mais agilidade ao processo", segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da pasta. De acordo com o comunicado, a expectativa é que, até 2026, se tenha o anteprojeto pronto para que a obra seja viabilizada. O trajeto definitivo do acesso vai depender do resultado do estudo.

Nesta semana, houve a inclusão oficial do projeto do aeroporto de Vila Oliva no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A inclusão no PAC abre espaço no orçamento para a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) que já estavam reservados para a construção. Dessa forma, falta apenas a revisão final do projeto pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e o lançamento da licitação pelo município. Nesse contexto, o colunista André Fiedler questionou o governo do Estado sobre o andamento dos acessos ao aeroporto, motivando a resposta da secretaria.

Leia a nota na íntegra

"A respeito do futuro acesso ao aeroporto de Vila Oliva, tema abordado na coluna Mirante da Redação, do jornal Pioneiro, a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado esclarece que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da ERS-466, que fará a ligação entre a Rota do Sol, em Caxias do Sul, Gramado e Canela, passando pelo futuro terminal aéreo, já teve duas licitações. Em ambas, a empresa vencedora não atendeu aos requisitos técnicos exigidos.